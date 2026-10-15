नहीं जाती

ये एहसास ए महरूमी तेरी क्यों नहीं जाती

ऐ गरीबी तेरी सूरत बदल क्यों नहीं जाती

- फ़ौज़िया नसीम शाद

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

1 hour ago