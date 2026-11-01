ख़्यालों को गर अपने तुम जीत लोगे

ख़्यालों को गर अपने तुम जीत लोगे

तो खुद पर तुम्हारी ही खुद जीत होगी

- फ़ौज़िया नसीम शाद

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एक घंटा पहले