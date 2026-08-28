"इरादा है अगर पक्का

"इरादा है अगर पक्का तो मंज़िल दूर फिर कैसी,

क़दम जब तक नहीं थमते थकन मंजूर फिर कैसी।"

-फौज़िया नसीम शाद

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एक घंटा पहले