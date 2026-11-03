"लग के छूटी न कभी हम से,

"लग के छूटी न कभी हम से,

'हाँ' मेरी तुम वो आदत हो।"

-फ़ौज़िया नसीम शाद

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एक घंटा पहले