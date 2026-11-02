कितना प्यारा था चढ़ के कभी

बिन कहे

बिन सुने

बिना उम्मीद के

जो उम्र भर रहा

वो एहसास

कितना प्यारा था

चढ़ के कभी

न उतरा जो

वो रंग इश्क़ का

आह!

कितना गाढ़ा था।

-फ़ौज़िया नसीम शाद

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14 मिनट पहले