याद हम बनके तेरे दिल में महक जाएंगे

याद हम बनके तेरे दिल में महक जाएंगे

बनके आसूं तेरी आंखों से झलक जाएंगे

-फ़ौज़िया नसीम शाद

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

1 hour ago