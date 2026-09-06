दिल की बातें

खुल के रख सामने दिल की बातें

हम हैं तेरे तो तक़ल्लुफ़ कैसा

- फ़ौज़िया नसीम शाद

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39 मिनट पहले