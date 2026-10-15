वक़्त-ए- हालात को बदल देते

ख़ुद पर अपने यक़ीन कर लेते

वक़्त-ए- हालात को बदल देते

- फ़ौज़िया नसीम शाद

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एक घंटा पहले