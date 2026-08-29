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                            वह स्त्री कौन थी ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं पता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद बेटी , बहन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्नी या फिर मां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रही होगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर पर पके बाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे पर झुर्रिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और झुकी कमर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बार -बार अपने अश्रु
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पोछती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो स्त्री कौन थी ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं पता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद किसी की बेटे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की माँ रही होगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिनवृद्धाआश्रम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज उसका घर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दहलीज पर बैठी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्ता देखती और रोती ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह स्त्री कौन थी ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं पता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूछने पर पता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगा क़ि उसका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटा शहर में बड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अफसर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत बड़ा घर है और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके नौकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़े ठाट से रहा करते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन उस अमीर बेटे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ने एक वृद्धाआश्रम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनवाया है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें शहर की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेसहारा बूढी स्त्रियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहा करती थी ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह स्त्री कौन थी ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं पता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अनिता गोस्वामी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
1 hour ago

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