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उस दिन जीवन बदलने का पहला अध्याय लिख जाएगा।

Dr Akhilesh

Dr Akhilesh

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            कीचड़ का कारण भी जल है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और निवारण भी जल...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस, उसके बहने की दिशा बदलनी होती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ऐसा ही तो मन है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें जन्म लेते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार और छल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और इसी मन में पलती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम, करुणा, क्षमा और निर्मलता भी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन ही उलझाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों को अपनों के विरुद्ध,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन ही जोड़ता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटे हुए रिश्तों के बिखरे सिरों को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन ही बनाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की आँखों में नफ़रत का घर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन ही किसी अनजान के दुःख में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी आँखें नम कर जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोष संसार का नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बार परिस्थितियों का भी नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी ठहरकर अपने भीतर देखना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं कोई गाँठ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने अपने ही मन में तो नहीं बाँध रखी है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम उम्र भर तलाशते रहते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों को बदलने के रास्ते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अपने भीतर झाँकने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पल भी नहीं निकालते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम चाहते हैं कि दुनिया निर्मल हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रिश्ता पवित्र हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर चेहरा सच्चा हो...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर क्या कभी अपने मन से पूछा है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो शुद्धता हम दूसरों में खोजते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या उसका एक अंश भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने अपने भीतर उतारा है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद रखना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में उठने वाला हर विचार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे व्यक्तित्व की मिट्टी गूँथता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर भावना हमारे व्यवहार में ढलती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हर व्यवहार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे जीवन की कहानी लिखता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए मन को मारना नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को समझना सीखो;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विचारों से लड़ना नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें सही दिशा देना सीखो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल को बहने दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कीचड़ बह जाता है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में करुणा जगा दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो द्वेष पिघलने लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में क्षमा उतार दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो वर्षों का बोझ हल्का हो जाता है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में प्रेम जगा दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो पत्थर-सा हृदय भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन फूल बन जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि पवित्रता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर से ओढ़ी हुई कोई चादर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह भीतर जागा हुआ वह प्रकाश है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें अपने दोष भी दिखाई देते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उन्हें बदलने का साहस भी मिलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए मन से हारना मत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को सँवारना सीखो;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस मन ने तुम्हें भटकाया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी मन में लौटकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना रास्ता बनाना सीखो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कीचड़ भी जल से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्मलता भी जल से;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विकार भी मन से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुक्ति भी मन से...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस, इतना-सा अंतर है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिशा हमें गिराती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरी दिशा हमें उठाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को दोष देकर क्या पाओगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब परिवर्तन की चाबी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी मन के पास है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिन भीतर की दिशा बदल गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दिन जीवन बदलने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहला अध्याय लिख जाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अखिलेश श्रीवास्तव*
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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51 मिनट पहले

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