यह सब दिखावा है सनम

मैं तो जन्मों जन्म से अधूरा था, तुम मिली तो पूरा हुआ,

लेकिन छोड़ दिया अब भ्रम में जीना,

कोई किसी का नहीं होता है सनम, यह सब दिखावा है सनम,

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले