उनका ठिकाना नहीं होता

हुस्न वालियों से रिश्ता सिर्फ देखते तक रखो यारों,देखो और भूल जाओ,

हुस्न वालियों को ना बैठाओ दिल में, क्यों कि उनका एक ठिकाना नहीं होता,

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एक घंटा पहले