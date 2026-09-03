समय बीत रहा, उम्र बीत रही है

तुम हो साथ पर मेरी ख्वाहिशें अधूरी है, कुछ अधूरा मैं भी हूं,

समय बीत रहा, उम्र बीत रही है, पर ना ख्वाहिशें पूरी हुई,ना मैं पूरा हुआ,

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35 मिनट पहले