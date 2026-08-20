तुम किसी और की हो गई

तेरे नाम, तेरी मुहब्बत को लेकर जमाने में मैं बदनाम हो गया,

और मेरी बदनसीबी देखो, हासिल तुम किसी और की हो गई,

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एक घंटा पहले