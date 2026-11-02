मेरे दिल में तुम हो या कोई

चोरी छिपे धीरे से उठाकर पलकें अपनी,मेरा दीद्दार तो कर लो,

मेरे दिल में तुम हो या कोई और, एक बार एतबार तो कर लो,

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55 मिनट पहले