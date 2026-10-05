दूर तक चलना है

हे देवी, बहुत दूर तक चलना है साथ तुम्हें लेकर साथ,

मन के बहकावे में आकर मुझे छोड़ मत देना, मैं जी नहीं पाऊंगा,

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21 minutes ago