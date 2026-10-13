देखें होंगे हजारों सपने

इंसान हो तो बेशक तुम ने देखे होंगे हजारों सपने, ख्वाब,

लेकिन मैं ने तुम्हें बस मुहब्बत से देखा है, और कुछ नहीं,

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48 मिनट पहले