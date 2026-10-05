तेरा साथ निभाना है

मिट्टी से जन्मा हूं एक दिन मिट्टी में ही मिल जाऊंगा सनम,

इस बीच का सफर बस कर्म के साथ तेरा साथ निभाना है सनम,

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एक घंटा पहले