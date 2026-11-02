तेरी सूरत है मेरी आंखों में

जब तक तेरी सूरत है मेरी आंखों, दिल में,

तब तक किसी और का ख्वाब नहीं आएगा दिल में,

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53 मिनट पहले