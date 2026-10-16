तेरे कफन भी लिख दूंगा

शिकवा शिकायत तो मुझे तुम से वर्षों से है सनम,

अगर वो तुम्हें सुनाई नहीं देती तो उसे तेरे कफन पर भी लिख दूंगा

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले