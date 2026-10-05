तेरा हर अंग नशीला है

तू है इतनी खूबसूरत कि तेरा हर अंग है नशीला,

तुम बोलो तो चूम लूं सर से पांव तक तुम्हें,

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20 minutes ago