तेरा गम दफन होता है

कब्र से छोटा नहीं है मेरा दिल सनम,

हर दिन कोई ना कोई अहसास, दिया तेरा ग़म दफन होता है,

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एक घंटा पहले