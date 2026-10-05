तुम्हारे पास होता

अगर मैं एस एम एस होता तो कितना अच्छा होता, एक क्लिक में तुम्हारे पास होता,

भले तुम डिलीट कर दो पर कुछ पल के लिए तेरी आंखों में होता,

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20 मिनट पहले