तुम पर मर बैठा हूं मैं

सांसे है, धड़कनें भी है मेरे पास,बस मेरा दिल तुम्हारे पास है,

बहुत पेशोपेश में हूं मैं,सांसे तो चल रही है मेरी, पर तुम पर मर बैठा हूं मैं,

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44 मिनट पहले