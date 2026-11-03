तुम मेरी जरूरत नहीं

तुम मेरी जरूरत नहीं है , क्यों कि वो कल खत्म हो जाएगी,

तुम मेरी जिंदगी हो जब तक तू तब तक मैं हूं,

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले