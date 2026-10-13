तुम बेवफा हो जाती

एकतरफा प्यार ज्यादा दिन नहीं चलता सनम, एक दिन दम तोड़ देता है,

इससे अच्छा होता तुम बेवफा हो जाती सनम,

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एक घंटा पहले