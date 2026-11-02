समय कहां मिलता है

मिलती नहीं फुर्सत मुझे तेरे गम की यादों की दुनिया से सनम,

सोए तो तेरे ख्वाब,जांगू तो तेरा ख्याल, इसके बाद समय कहां मिलता है

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53 minutes ago