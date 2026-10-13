सुलह कर बैठा

इश्क करने की मेरी उम्र तो नहीं थी सनम,

लेकिन तेरा चेहरा देखा और सुलह कर बैठा मैं,

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49 मिनट पहले