राधा बनने का वादा

जन्माष्टमी पर तुम राधा बनने का वादा करोगी सनम,

लेकिन मुझे मालूम है, हर महीने तुम्हारा कान्हा बदल जाता है सनम,

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35 मिनट पहले