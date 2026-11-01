नशे के मौसम में बहक जाने

आज कुछ खुमारी मौसम का है, कुछ नशा तुम्हारी भी है,

नशे के मौसम में बहक जाने का मन करता कभी कभी मेरा भी,

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1 hour ago