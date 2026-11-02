क्या सबके चेहरे से नाकाब हटाओगे

झूठा ही सही, किसी एक अपना रहने दो ऐ खुदा,

क्या सबके चेहरे से नाकाब हटाओगे,

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54 मिनट पहले