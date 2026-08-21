मुझे पिघल जाना ही है

तुम से नाराज़ हो कर क्या बिगाड़ लूंगा मैं तेरा,

आखिरकार तेरी एक मुस्कान पर मुझे पिघल जाना ही है।

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24 मिनट पहले