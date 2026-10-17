मेरा दिल नहीं बदलेगा

तुम बदल जाओ वो अलग बात है,

लेकिन तुम को लेकर मेरा ख्याल नहीं बदलेगा सनम,

चाहे समय बदल जाए, हालात बदल जाए,

मगर तुम्हारे लिए मेरा दिल नहीं बदलेगा,

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

58 minutes ago