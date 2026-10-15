मेरे ख्वाब अधूरे हैं

तुम को लेकर मेरे ख्वाब अधूरे हैं, मगर झूठे हैं, मैं सब जानता हूं,

लेकिन मैं खुश इस बात से हूं कि वो तुम से मुलाकात तो करवाते हैं,

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एक घंटा पहले