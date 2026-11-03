मुहब्बत करने के लिए तुम एक मुकम्मल सूरत हो तुम,

धोखा खाई मेरी निगाहों में वफा की एक सवेरा हो तुम,

मेरी हर अधूरी ख्वाहिश, ख्वाब का बसेरा हो तुम

मुहब्बत करने के लिए तुम एक मुकम्मल सूरत हो तुम,

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले