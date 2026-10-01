मुझे दर्द होता है

उपर से कोई ज़ख्म नहीं दिखता है फिर भी मुझे दर्द होता है,

मुझे लगता है मेरे दिल का टुकड़ा आज भी तेरे पास है सनम,

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एक घंटा पहले