मैं क्या करूं

मैंने मुहब्बत कर ली,वो भी तुम से कर ली,की तो की,वो भी बेपनाह कर ली,

मालूम है मुझे अपना गुनाह, अब तुम बताओ, मैं क्या करूं।

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21 मिनट पहले