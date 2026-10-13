मैं यूं ही निहारते रहूं सदा

मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं बन जाऊं तेरा आईना,

तुम संवरती सजती रहो मेरे सामने और मैं यूं ही निहारते रहूं सदा,

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48 मिनट पहले