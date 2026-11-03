और एक तुम हो जो मेरा होना नहीं चाहती

एक तुम हो जिसे खोने से भी डरता, घबराता हूं मैं,

और एक तुम हो जो मेरा होना नहीं चाहती, फिर मैं तेरे साथ हूं,

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एक घंटा पहले