तुम्हारी हर जीत मेरी जैसी ही लगती है सनम

मैं जिंदा रहूं और तुम हार जाओ ऐसा हो नहीं सकता,

तुम्हारी हर जीत मेरी जैसी ही लगती है सनम,

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53 मिनट पहले