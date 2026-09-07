कोई और खूबसूरत है

तुम से अधिक कोई और खूबसूरत है या नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं,

क्यों कि मेरी आंखें अब तुम पर ठहर चुकी है, इधर उधर कुछ दिखता नहीं,

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले