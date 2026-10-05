कारोबार करता हूं

मैं तो खुशियां उधार देने का कारोबार करता हूं सनम,

तुम अगर समय पर नहीं लौटती तो मैं क्या करूं सनम,

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19 मिनट पहले