बस किसी और के लिए मुझे मत भूल जाना,

कुर्बान कर दी मैं ने अपनी जिंदगी तेरे लिए सनम,

बस किसी और के लिए मुझे मत भूल जाना,

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एक घंटा पहले