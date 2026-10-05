कौन सा दुबारा आना है

सता ले,तरसा ले मुझे जितना सताना और तरसाना है सनम,

अब मुझे कौन सा अगले जन्म में तेरी जिंदगी में दुबारा आना है,

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18 minutes ago