कम से कम प्यार से बात कर लो

अगर कुछ मुफ्त में मिलता है तो वो है टेंशन,

वैसे भी जिंदगी में बहुत सारे टेंशन है,कम से कम तुम प्यार से बात कर लो,

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19 minutes ago