जब मैं नहीं रहूंगा

समय निकाल कर बात कर लिया करो मुझ से सनम

जब मैं ही नहीं रहूंगा तो समय का क्या करोगी,

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46 मिनट पहले