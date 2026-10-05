जा तू चली जा

जा तू चली जा,ना होकर तू मौजूद रहेगी मेरे अंदर,

ए खुदा तू देख क्या वजूद है मेरे अंदर मेरी सनम का,

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19 मिनट पहले