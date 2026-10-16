इंतजार करना है

तुम्हें तो आना ही था क्या कि इंतज़ार मुझे तेरा जन्मों से है,

अगर नहीं आई तो एक बार फिर से जन्मों तक इंतजार करना है,

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1 hour ago