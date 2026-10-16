इशारा ना किया कर

एक मुकम्मल मुलाकात की तलब नहीं है,

तो यूं ही नजर मिलाकर इशारा ना किया करो,

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एक घंटा पहले