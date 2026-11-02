सभी लोग देखते हैं मुझे मुस्कराते हुए

हद से बढ़कर की गई मुहब्बत के अंत में बेइज्जती बनकर लौटती है,

सभी लोग देखते हैं मुझे मुस्कराते हुए, क्यों कि टूटने के लिए कोई जगह नहीं है,

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52 minutes ago